Zelensky : la Russie veut semer le chaos en frappant l’énergie

En Brève

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir « semer le chaos » en multipliant récemment les frappes contre les infrastructures énergétiques et les chemins de fer de l’Ukraine. « L’objectif de la Russie est de semer le chaos, de faire pression psychologiquement sur les gens en frappant les infrastructures énergétiques et ferroviaires », a déclaré M. Zelensky mercredi 8 octobre devant un groupe de médias, dont l’AFP, ses propos étant sous embargo jusqu’à ce jeudi.

