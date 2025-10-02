Zelensky : la Russie peut violer l’espace aérien partout en Europe

En Brève

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti, jeudi 2 octobre depuis Copenhague, que les récentes violations de l’espace aérien par la Russie et l’envoi de drones en Pologne montrent que cela peut se produire «n’importe où en Europe». S’exprimant lors du sommet de la Communauté politique européenne (CPE), il a ajouté, selon l’AFP, que ces incidents de drones à travers l’Europe témoignent de la volonté de la Russie d’une escalade du conflit et confirment que la guerre ne concerne pas uniquement l’Ukraine.