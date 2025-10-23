Zelensky espère une décision positive de l’UE sur les avoirs russes gelés

En Brève

Le 23 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré espérer une décision positive de l’Union européenne concernant l’utilisation des avoirs russes gelés sur son territoire afin de financer un prêt de 140 milliards d’euros destiné à l’Ukraine. Intervenant en marge d’un sommet des Vingt-Sept, où la question des avoirs russes gelés figure au centre des discussions, il a appelé à une décision politique pour mobiliser ces fonds au profit de l’Ukraine.