Zelensky en route pour le Forum économique de Davos

La présidence ukrainienne a indiqué jeudi 22 janvier au matin que le président Volodymyr Zelensky se rendait au Forum économique mondial de Davos. « Le président est en route pour Davos », a déclaré aux journalistes, dont l’AFP, le conseiller présidentiel Dmitro Lytvyn. Aucune précision n’a été donnée par l’entourage du dirigeant ukrainien sur l’agenda précis des rencontres prévues, et en particulier sur un éventuel entretien avec Donald Trump.

Zelensky en route pour Davos, annonce de la présidence ukrainienne

La déclaration intervient après l’annonce, la veille, de Donald Trump selon laquelle il rencontrerait le président ukrainien sur place. La présidence ukrainienne n’a pas confirmé formellement cette entrevue à l’heure de la communication officielle du jeudi matin, laissant subsister une incertitude quant aux rendez-vous bilatéraux programmés à Davos.

Contexte du Forum et enjeux potentiels

Le Forum économique mondial, qui se tient chaque année à Davos (Suisse), réunit responsables politiques, chefs d’entreprise, experts économiques et dirigeants d’organisations internationales. Pour l’Ukraine, la présence de son président sur cette tribune mondiale offre une opportunité de mobiliser un soutien politique et financier, d’attirer l’attention sur les besoins humanitaires et de reconstruction, et de plaider pour le maintien des sanctions et de l’assistance militaire et économique en faveur de Kiev.

Sans confirmation officielle des thèmes qui seront abordés lors d’éventuels entretiens, plusieurs sujets apparaissent d’ores et déjà plausibles : la poursuite de l’aide militaire et financière à l’Ukraine, les enjeux de sécurité européenne, la reconstruction des infrastructures et la restauration de capacités agricoles et énergétiques. Ces dossiers s’inscrivent dans un contexte où le conflit en Ukraine continue d’avoir des répercussions à l’échelle mondiale, notamment sur les marchés des matières premières et la sécurité alimentaire.

Le déplacement du président ukrainien se déroule par ailleurs dans un environnement de sécurité et de diplomatie délicat. Les voyages officiels d’un chef d’État en temps de conflit nécessitent des mesures logistiques et de protection renforcées, sans que la présidence n’ait détaillé ces aspects dans son communiqué matinal.

Retombées pour l’Afrique et le monde en développement

La situation ukrainienne a des conséquences directes et indirectes pour l’Afrique et le reste du Sud global. Les perturbations des exportations céréalières et des intrants agricoles (engrais) liées au conflit ont contribué à une hausse des prix alimentaires et à une vulnérabilité accrue de certains pays africains, déjà exposés à des tensions politiques et climatiques. De même, les débats internationaux sur le financement de la reconstruction de l’Ukraine et sur les flux d’investissement peuvent influencer les priorités des bailleurs et des investisseurs internationaux.

La présence de Zelensky à Davos pourrait donc avoir des implications pour la diplomatie économique mondiale, en influençant les décisions de donateurs et d’acteurs privés dont les choix impactent également les économies africaines. Les discussions entre leaders présents au Forum, qu’elles concernent la sécurité énergétique, la résilience des chaînes d’approvisionnement ou l’aide au développement, revêtent dès lors un intérêt particulier pour les gouvernements et les acteurs économiques du continent.

Dans l’attente de confirmations officielles sur les rencontres programmées, la communauté internationale suit de près le déplacement du président ukrainien à Davos et les principales annonces qui pourraient en découler.