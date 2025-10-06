En Brève

Zelensky dénonce des milliers de composants de firmes étrangères dans les drones et missiles russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé, ce lundi, la présence de milliers de composants fournis par des entreprises étrangères — notamment américaines, allemandes et japonaises — dans les systèmes de missiles et les drones utilisés par la Russie lors des frappes qui ont visé l’Ukraine le week-end dernier. Sur les réseaux sociaux, M. Zelensky a affirmé qu’« lors des frappes massives dans la nuit du 5 octobre (de samedi à dimanche), la Russie a utilisé 549 systèmes d’armes contenant 102 785 composants de fabrication étrangère », citant une dizaine de pays accusés de ne pas empêcher ces approvisionnements.

