Zelensky appelle ses alliés à une action décisive après les frappes sur le réseau énergétique ukrainien

En Brève

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi 10 octobre ses alliés à répondre par des mesures concrètes à l’attaque russe d’ampleur contre les installations énergétiques ukrainiennes, écrit l’AFP. «Ce qui est nécessaire, ce ne sont pas des paroles en l’air mais une action décisive — de la part des États-Unis, de l’Europe et du G7 — en livrant des systèmes de défense aérienne et en appliquant des sanctions», a déclaré M. Zelensky dans une allocution en ligne, précisant que la Russie avait lancé plus de 450 drones et plus de 30 missiles lors de l’assaut. Le ministère de l’Énergie a annoncé que des frappes nocturnes massives ciblant le système énergétique ont provoqué des coupures d’électricité à la ville de Kiev et dans neuf régions, dont Donetsk, Dnipropetrovsk, Tcherniguiv, Tcherkassy, Kharkiv, Soumy, Poltava et Odessa, privant un nombre important de consommateurs d’électricité.

