Zelensky affirme que l’Ukraine a besoin de 25 systèmes antiaériens Patriot américains

En Brève

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine a besoin de 25 systèmes antiaériens américains Patriot supplémentaires pour faire face aux frappes russes, a rapporté l’AFP quelques jours après sa visite à Washington. Lors d’une conférence de presse, il a indiqué avoir engagé des discussions avec des entreprises du secteur de la défense pour préparer un contrat portant sur ces 25 systèmes Patriot. Il a par ailleurs assuré être prêt, en cas d’invitation, à se joindre à la rencontre annoncée à Budapest entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine.

