Zazie critique les artistes qui refusent de participer aux Enfoirés

Zazie, invitée par Diverto à quelques jours de la diffusion du spectacle des Enfoirés sur TF1, a exprimé son vif mécontentement contre des artistes qui refusent de participer à l’opération au bénéfice des Restos du Cœur, diffusée vendredi 27 février.

Lors de cet entretien, la chanteuse, âgée de 61 ans, a dénoncé une lecture erronée du projet par certains confrères et consœurs, qu’elle juge trop axée sur des considérations stylistiques ou d’image. Zazie reproche à des artistes de considérer Les Enfoirés comme de la « chanson populaire » et d’y voir une étape incompatible avec leurs genres musicaux — pop, rap ou autres — plutôt que comme un engagement collectif.

Elle a appelé ces artistes à « arrêter de regarder son nombril » et à tenter l’expérience, rappelant que la participation ne se mesure pas au nombre de vues mais à la portée solidaire du spectacle. Zazie a précisé que la troupe accueille des comédiens ou des participants qui ne sont pas forcément des « meilleurs chanteurs du monde », et que des maladresses existent, mais que l’ensemble constitue « une expérience incroyable » au service d’une cause caritative.

Des refus ciblés et des négociations en cours

Le sujet a pris une dimension médiatique supplémentaire après des révélations de Paris Match, en kiosques le 12 février 2026, qui énumèrent plusieurs artistes ayant décliné l’invitation. Selon le magazine, le monde du hip-hop serait majoritairement absent cette année : à l’exception de Soprano et de MC Solaar, aucun représentant notable du mouvement n’aurait accepté de rejoindre la troupe.

Parmi les noms cités par Paris Match figureraient Gims, Jul, SCH, PLK, Ninho et SDM, des artistes dont les refus ont été pointés comme particulièrement décevants par Zazie. Ces éléments viennent illustrer le malaise qu’elle dénonce : une lecture de l’événement centrée sur le style musical plutôt que sur l’objectif humanitaire des Enfoirés.

La direction artistique du spectacle, représentée par Anne Marcassus, est mentionnée comme étant active dans la recherche de participants et dans la tentative de convaincre certains réticents. Nos confrères indiquent que Mme Marcassus « ne désespère pas d’arriver à convaincre Biglo et Oli de participer aux concerts ».

La diffusion sur TF1 ce vendredi 27 février remet en lumière ces échanges internes au monde artistique autour de la participation aux Enfoirés et du sens à donner à une manifestation annuelle organisée au profit des Restos du Cœur.