Zazie : arrêtez de vous regarder le nombril

Du 13 au 19 janvier, une cinquantaine d’artistes se sont retrouvés pour la nouvelle édition des Enfoirés afin de soutenir Les Restos du cœur : l’objectif officiel de cette tournée collective reste la collecte de fonds et la visibilité pour l’association d’aide alimentaire. Parmi les temps forts, le retour sur scène de Florent Pagny et la présence de nouveaux visages — de la violoniste Esther Abrami à des créateurs de contenu comme Tibo InShape et Styleto, en passant par Mcfly et Carlito — ont alimenté les discussions médiatiques.

Florent Pagny, cité par Télé 7 Jours, s’est dit heureux de retrouver ses camarades et a salué l’apport des recrues issues de la scène télévisée. Il a notamment évoqué Helena et Marine, révélées par la Star Academy, estimant que le titre de Helena, « Mauvais garçon », parle à la fois de son histoire et d’un « universel » susceptible d’expliquer l’intérêt suscité autour d’elle, et louant la voix de Marine.

La troupe a aussi accueilli le comédien et humoriste Jarry, la violoniste Esther Abrami, les vidéastes cités plus haut, ainsi que la gagnante de la promotion 2024 de la Star Academy, Marine, et Helena, demi-finaliste en 2023. Le footballeur du PSG Ousmane Dembélé est intervenu en tant que guest au cours de la semaine.

Zazie et Amel Bent sur la transmission, la diversité des engagements et les réserves

Plusieurs membres de la troupe se sont exprimés dans la presse sur l’intégration des nouveaux et sur les artistes qui choisissent de ne pas participer. Zazie a insisté sur l’importance d’accueillir les jeunes talents dans la mécanique des Enfoirés et sur la notion de transmission, expliquant, au sujet de Jean-Jacques Goldman, que l’une des raisons de son retrait avait été liée à cette exigence de transmettre.

Amel Bent, dans un entretien accordé à Diverto, a rappelé la singularité de l’exercice et la diversité des engagements possibles : « L’exercice est particulier. Je peux comprendre que tout le monde n’ait pas envie de faire sa bonne action de cette manière-là. »

Elle a ajouté que l’implication ne se limite pas à la scène, évoquant une visite dans un Resto du cœur dédié aux bébés qui l’a profondément marquée. Selon elle, on peut être solidaire sans être sous les projecteurs : « On peut être un Enfoiré sur scène ou un Enfoiré anonyme. […] Il y a plein de façons de donner un peu d’humanité aux autres. Il ne faut pas culpabiliser les gens qui le font avec leurs ressources. Aujourd’hui, rien n’est négligeable. »

Zazie a également abordé la question des réticences artistiques : certains estimeraient que le concept relève de la « chanson populaire » et hésitent à s’y engager lorsqu’ils font de la pop ou du rap. Elle a exhorté à dépasser ces réticences : « Il faut arrêter de regarder son nombril et essayer. » Elle a souligné le rôle joué par des comédiens ou des artistes dont la technique vocale n’est pas parfaite, mais qui acceptent de participer et de « jouer le jeu ».

Interrogée sur la critique possible des maladresses artistiques au sein du spectacle collectif, Zazie a reconnu ces imperfections tout en rappelant la portée de l’engagement : « Nous-mêmes, on a des maladresses, mais c’est une expérience incroyable. On ne le fait pas pour le nombre de vues, mais parce que ça a du sens ».