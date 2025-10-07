Yémen: l’ONU condamne fermement l’arrestation de neuf employés supplémentaires par les Houthis

En Brève

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a de nouveau condamné fermement, lundi 6 octobre, la détention de membres du personnel onusien par les rebelles houthis au Yémen, après l’arrestation de neuf nouveaux employés, a indiqué son porte-parole dans un communiqué. Stéphane Dujarric a réitéré que le secrétaire général condamne la poursuite des détentions arbitraires de membres de son personnel et de ses partenaires au Yémen, précisant que ces nouvelles arrestations portent à 53 le nombre de membres du personnel de l’ONU détenus arbitrairement depuis 2021 dans le pays.

