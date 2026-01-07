Accueil En Brève Yémen : les séparatistes accusent Riyad de détenir arbitrairement une délégation de leurs responsables

Les séparatistes yéménites ont accusé mercredi 7 janvier l’Arabie saoudite de détenir «arbitrairement» une délégation de hauts responsables du Conseil de transition du Sud (STC) qui s’était rendue à Riyad pour des pourparlers visant à mettre fin au conflit avec le gouvernement yéménite. Dans un communiqué, le mouvement affirme que «plus de 50 responsables du Conseil de transition du sud (STC) ont été arbitrairement détenus et emmenés dans un lieu inconnu par les Saoudiens», exige leur libération immédiate et tient l’Arabie saoudite responsable de leur sécurité.