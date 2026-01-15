Accueil En Brève Yannick Agnel sera jugé pour viol sur mineur, confirme la Cour d’appel de Colmar

Yannick Agnel sera jugé pour viol sur mineur, confirme la Cour d’appel de Colmar

La Cour d’appel de Colmar a annoncé, jeudi 15 décembre, le rejet du recours de l’ancien champion olympique de natation Yannick Agnel et sa mise en accusation devant la cour criminelle du Haut-Rhin pour viol et agression sexuelle sur une mineure. La cour a estimé qu’il existait des charges suffisantes contre le nageur, âgé de 33 ans, qui est soupçonné d’avoir entretenu en 2016 une relation avec la fille de son entraîneur, alors âgée de 13 ans.