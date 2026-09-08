Yan Diomandé nommé pour le Trophée Kopa 2026, face à Lamine Yamal

L’international ivoirien Yan Diomandé figure parmi les dix nommés au Trophée Kopa 2026, qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année. Il sera notamment en concurrence avec Lamine Yamal.

Yan Diomandé s’invite parmi les jeunes talents les plus en vue de la planète. L’international ivoirien figure parmi les dix nommés au Trophée Kopa 2026, la distinction liée au Ballon d’Or qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année.

La liste dévoilée ce mardi 8 septembre par les organisateurs du Ballon d’Or place le joueur du Real Madrid aux côtés de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Johan Manzambi, Ibrahim Maza, Warren Zaïre-Emery et Kerim Alajbegović.

Pour Yan Diomandé, 19 ans, cette nomination prolonge une ascension devenue spectaculaire en quelques mois. Après s’être révélé en Bundesliga puis avec les Éléphants, l’ailier ivoirien a rejoint officiellement le Real Madrid cet été et attire désormais l’attention jusque dans les grandes distinctions individuelles.

Yan Diomandé face à une concurrence de très haut niveau

La bataille s’annonce relevée. Lamine Yamal, déjà double lauréat du Trophée Kopa, fait partie des principaux noms de cette sélection. Yan Diomandé s’était déjà retrouvé dans une autre course très suivie cet été, avec sa présence parmi les candidats au Golden Boy 2026.

La présence de Yan Diomandé dans ce Top 10 constitue surtout une nouvelle reconnaissance de sa progression. Sport-Ivoire et Linfodrome ont également confirmé ce mardi la nomination de l’Ivoirien, tandis que la communication officielle du Ballon d’Or le fait apparaître dans la liste des dix candidats.

Le lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, prévue le 26 octobre à Londres. D’ici là, Yan Diomandé ajoute déjà une ligne prestigieuse à une année qui l’a propulsé au premier plan du football ivoirien.