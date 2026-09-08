Stonebwoy–Sarkodie : le ton monte sur X, le rappeur nie avoir visé son confrère

Une mise au point de Sarkodie à ses fans a tourné à l’échange public avec Stonebwoy ce mardi 8 septembre 2026. La star du dancehall questionne la cohérence de son confrère, qui rejette son interprétation et assure ne jamais avoir cherché à le viser.

Un message destiné à calmer les guerres de fans s’est transformé en explication publique entre deux poids lourds de la musique ghanéenne. Ce mardi 8 septembre 2026, Stonebwoy a interpellé Sarkodie sur X, avant de recevoir une réponse détaillée du rappeur.

Au départ, Sarkodie demandait à sa communauté, SarkNation, de soutenir sa musique sans rabaisser d’autres artistes ni alimenter les rivalités en ligne. Une prise de position plutôt pacificatrice, mais qui a visiblement réveillé un désaccord plus ancien avec Stonebwoy.

Stonebwoy remet une conversation privée sur la table

Dans un long message publié sur X, Stonebwoy est revenu sur plusieurs échanges privés avec Sarkodie. Le chanteur explique avoir appelé son confrère après son concert au Royal Albert Hall de Londres pour le féliciter. Il affirme également qu’une autre conversation, plus longue, a ensuite porté sur les comportements dans l’industrie, les relations entre artistes et la notion de principe.

Selon Stonebwoy, Sarkodie lui aurait alors expliqué qu’aucun artiste ne pouvait être contraint d’adopter une ligne de conduite particulière et que chacun gérait ses relations selon ses intérêts et ses choix. C’est cette lecture que le chanteur a opposée au récent appel au calme lancé à SarkNation, résumant sa position par une formule : sans principe, un conseil reste une opinion.

Stonebwoy a aussi laissé entendre qu’il avait perçu certains contenus publiés par Sarkodie après son propre concert à l’OVO Arena Wembley comme des messages ambigus. Il n’a toutefois pas affirmé disposer d’une preuve que ces publications lui étaient directement destinées.

Sarkodie refuse l’interprétation

La réponse de Sarkodie n’a pas tardé. Le rappeur a contesté le récit selon lequel il aurait dit que les artistes devaient simplement « jouer le jeu » lorsque cela les avantage. Il assure que ses propos ont été déformés et répète n’avoir jamais publié de message dans le but de viser Stonebwoy.

Sarkodie reconnaît en revanche que les deux hommes n’abordent pas les désaccords de la même manière. Il dit avoir expliqué à Stonebwoy que chacun reste libre de pardonner, d’oublier ou non certaines situations, mais qu’il n’est pas possible d’imposer cette façon de faire aux autres.

Pour montrer qu’il ne nourrit pas d’hostilité particulière à l’égard de son confrère, Sarkodie rappelle l’avoir invité à son spectacle RAH, avoir salué plusieurs de ses réussites et avoir déjà envisagé des projets de scène communs. Le ton de sa réponse reste ferme, mais il présente le désaccord comme une différence de perception plus que comme une rupture définitive.

Une rivalité de fans qui déborde sur les artistes

L’échange a rapidement été repris par plusieurs médias ghanéens et commenté sur les réseaux sociaux. Il illustre surtout la difficulté, pour les artistes les plus suivis du pays, de rester à distance des tensions entretenues par leurs communautés numériques.

À ce stade, ni Stonebwoy ni Sarkodie n’a annoncé de rupture professionnelle ou personnelle. Les deux stars ont simplement exposé publiquement des versions différentes d’une conversation privée et de la manière dont elles interprètent les messages postés en ligne. Un désaccord désormais visible, mais dont les contours restent ceux qu’ils ont eux-mêmes rendus publics.