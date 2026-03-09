Xavi: « Lionel Messi ne reviendra jamais au Barça »

Ancien entraîneur du FC Barcelona, Xavi Hernández assure que le président Joan Laporta ne souhaite pas le retour de Lionel Messi au Camp Nou, mettant fin aux spéculations autour d’un possible come-back de la légende argentine.

L’ancien entraîneur du FC Barcelona, Xavi Hernández, a fermé la porte à un éventuel retour de Lionel Messi en Catalogne. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol La Vanguardia, l’ex-milieu de terrain blaugrana a assuré que le président du club, Joan Laporta, n’envisageait pas de faire revenir la légende argentine au Camp Nou. « Leo Messi ne reviendra jamais à Barcelone, car Laporta ne le souhaite pas », a ainsi déclaré Xavi.

L’ancien technicien barcelonais a également tenu à clarifier certains points autour du départ de la Pulga. Selon lui, ni la La Liga ni l’entourage du joueur n’ont empêché un éventuel retour, notamment sur le plan financier. Pour rappel, Messi avait quitté le Barça en août 2021, après l’échec des négociations autour d’une prolongation de contrat. Contraint de se séparer de sa star pour des raisons économiques et réglementaires, le club catalan avait alors vu son capitaine partir libre. Le champion du monde argentin avait ensuite rejoint le Paris Saint-Germain avant de poursuivre sa carrière aux États-Unis sous les couleurs de Inter Miami CF, en Major League Soccer