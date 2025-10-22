En Brève

Washington va annoncer un durcissement majeur des sanctions contre Moscou

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a déclaré mercredi que Washington allait annoncer une nouvelle série de sanctions contre la Russie, au lendemain du report sine die d’une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest concernant la guerre en Ukraine. Devant la presse à la Maison Blanche, il a indiqué que ces mesures, qualifiées de « renforcement majeur » des sanctions, seraient annoncées soit en fin de journée après la clôture de Wall Street, soit tôt le lendemain matin.

