Washington sanctionne le président colombien Petro

En Brève

Le département du Trésor des États-Unis a annoncé, vendredi 24 octobre, l’imposition de sanctions visant le président colombien Gustavo Petro, son épouse, son fils et son ministre de l’Intérieur, Armando Benedetti, les accusant de ne pas avoir pris de mesures pour limiter la production de cocaïne en Colombie. « Depuis l’entrée en fonction du président Gustavo Petro, la production de cocaïne dans le pays est remontée aux niveaux record des dernières décennies, se déversant aux États-Unis pour empoisonner des Américains », a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, cité dans le communiqué.