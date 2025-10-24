Washington déploie un porte-avions contre le narcotrafic en Amérique latine

En Brève

Le Pentagone a annoncé vendredi 24 octobre que les États-Unis déploient le porte-avions Gerald R. Ford en appui d’opérations présentées comme une lutte contre le narcotrafic en Amérique latine, une montée en puissance notable des moyens militaires américains dans la région. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Sean Parnell, « en soutien aux directives du président (Donald Trump) de démanteler des organisations criminelles transnationales et de lutter contre le narco‑terrorisme pour défendre le territoire national, le ministre de la Guerre a ordonné au porte‑avions Gerald R. Ford (…) de se rendre » dans la zone de commandement couvrant l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Le porte‑avions Gerald R. Ford est l’un des plus grands au monde.