En Brève

Washington annonce une nouvelle frappe visant des narcotrafiquants présumés dans le Pacifique

Le ministre américain de la Défense a annoncé mercredi 22 octobre qu’une attaque contre un bateau dans le Pacifique avait entraîné la mort de trois personnes présentées comme des «terroristes impliqués dans le narcotrafic», action imputée à la campagne militaire de l’administration Trump, objet de polémiques. Sur X, Pete Hegseth a déclaré : «Une fois de plus, les terroristes désormais décédés étaient impliqués dans le trafic de drogue dans l’est du Pacifique», ajoutant que les «trois narco-terroristes» à bord du navire, qui se trouvait «dans les eaux internationales», avaient été tués, reprenant la terminologie de Donald Trump dans sa lutte affichée contre le trafic de drogue.

