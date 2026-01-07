Accueil En Brève Washington annonce la «saisie» du pétrolier russe Atlantic Nord

Les États-Unis ont annoncé mercredi 7 janvier la saisie, dans l’Atlantique Nord, du Bella 1, un pétrolier battant pavillon russe qui était poursuivi depuis plusieurs jours par les garde-côtes américains dans le cadre du blocus de Washington visant des navires liés au Venezuela. Le commandement militaire américain pour l’Europe a précisé sur X que le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure, en coordination avec le ministère de la Guerre, ont annoncé la saisie du Bella 1 pour violation des sanctions américaines.