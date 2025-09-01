Wadagni candidat de la mouvance: ce n’est pas une imposition de Talon selon Bio Tchané

Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a tenu à clarifier la démarche ayant conduit à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection d’avril 2026.

Interrogé dans les médias, il a souligné que le président Patrice Talon n’a pas exercé de pression pour influencer ce choix. « Le Président n’est pas intervenu pour convaincre qui que ce soit. Il y a eu des échanges avec lui, mais les avis étaient convergents entre lui, la direction exécutive des partis et moi-même », a affirmé le ministre, invitant à saluer ce consensus interne.

Cette désignation a été confirmée par les deux principaux partis de la mouvance, l’Union Progressiste pour le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR), qui ont souligné la légitimité du choix de Romuald Wadagni. Selon plusieurs médias, la décision résulte d’un accord unanime dans la coalition, sans recours à une quelconque manœuvre autoritaire.

Contexte et profil du candidat

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances depuis 2016, est reconnu pour son rôle dans la modernisation des finances publiques et l’attraction des investissements. Sa désignation s’inscrit dans une volonté de poursuivre les réformes engagées depuis 2016, tout en assurant la stabilité institutionnelle.

Cette désignation consensuelle permet d’éviter les divisions politiques internes à la mouvance et représente un choix stratégique, aligné avec les principes de gouvernance préconisés par Patrice Talon.