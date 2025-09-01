PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Wadagni candidat de la mouvance: ce n'est pas une imposition de Talon selon Bio Tchané

Wadagni candidat de la mouvance: ce n’est pas une imposition de Talon selon Bio Tchané

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances
Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances. @Présidence du Bénin
- Publicité-

Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a tenu à clarifier la démarche ayant conduit à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection d’avril 2026.

Interrogé dans les médias, il a souligné que le président Patrice Talon n’a pas exercé de pression pour influencer ce choix. « Le Président n’est pas intervenu pour convaincre qui que ce soit. Il y a eu des échanges avec lui, mais les avis étaient convergents entre lui, la direction exécutive des partis et moi-même », a affirmé le ministre, invitant à saluer ce consensus interne.

Cette désignation a été confirmée par les deux principaux partis de la mouvance, l’Union Progressiste pour le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR), qui ont souligné la légitimité du choix de Romuald Wadagni. Selon plusieurs médias, la décision résulte d’un accord unanime dans la coalition, sans recours à une quelconque manœuvre autoritaire.

Contexte et profil du candidat

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances depuis 2016, est reconnu pour son rôle dans la modernisation des finances publiques et l’attraction des investissements. Sa désignation s’inscrit dans une volonté de poursuivre les réformes engagées depuis 2016, tout en assurant la stabilité institutionnelle.

Cette désignation consensuelle permet d’éviter les divisions politiques internes à la mouvance et représente un choix stratégique, aligné avec les principes de gouvernance préconisés par Patrice Talon.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates dénoncent le choix de Romuald Wadagni

Afrique

Banque africaine de développement: Sidi Ould Tah prend officiellement les rênes de l’institution

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : nouvelle arrestation dans les rangs de l’opposition

Bénin

Budget 2026 de l’Assemblée nationale : un montant en hausse de 12,85 % adopté

Bénin

Présidentielle 2026: Le Bloc Républicain accueille officiellement son candidat

Bénin

Trafic de drogue: 22 kilogrammes de chanvre indien saisis à Sodohomè

Bénin

Présidentielle 2026: le retrait des formulaires de parrainage commence ce mardi avec des mesures strictes

Mali

Forbidden Stories sur les spécialistes russes au Mali : un article factice et une rédaction peu fiable

Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin : le journaliste ivoirien André Silver Konan salue l’exemplarité de Patrice Talon

Bénin

Wadagni–Talata: le pari de la continuité et l’ombre de Talon

VOIR TOUS LES FLASHS