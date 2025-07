«Vous connaîtrez la vérité», Apoutchou National fait une grande annonce après sa sortie de prison

L’influenceur et chanteur ivoirien Apoutchou National, libéré après plusieurs mois de détention pour blanchiment de capitaux, annonce une prise de parole exclusive prévue pour le 1ᵉʼr août 2025 sur Vivastream.

« Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous affranchira », écrit Apoutchou National ce dimanche 20 juillet sur sa page Facebook. Depuis sa libération le 27 février 2025, l’influenceur ivoirien restait discret sur l’affaire qui a bouleversé sa vie.

Accusé de blanchiment d’argent et d’infractions financières après la diffusion d’une vidéo où il exhibait de grosses liasses de billets, il avait été arrêté en novembre 2024 et placé en détention. Cette incarcération avait suscité de nombreuses spéculations et réactions dans les cercles du showbiz et sur les réseaux sociaux.

Dans un long message publié sur ses plateformes, Apoutchou confie avoir vécu neuf mois extrêmement éprouvants. « Mes comptes ont été gelés, ma voiture et mes biens bloqués, mes téléphones et ordinateurs saisis », affirme-t-il.

Père de cinq enfants, il évoque les difficultés à nourrir sa famille et dénonce le silence entretenu autour de sa version des faits. « Beaucoup de choses ont été dites, mais personne ne connaît la vérité », déplore-t-il.

Un rendez-vous numérique pour « la vraie version »

C’est donc le 1ᵉʼr août 2025 à 21h qu’il promet de tout dévoiler, en direct sur la plateforme de streaming Vivastream. Une émission qu’il présente comme son moment de vérité, loin des « rumeurs de trahison » ou de « balance ». Refusant de se positionner en victime, Apoutchou affirme rester digne face à l’épreuve et appelle ses fans à se mobiliser massivement pour ce rendez-vous.

Il invite même à « payer plusieurs passes et les distribuer à ses proches ».

Si Apoutchou a retrouvé la liberté, rien n’indique à ce jour que les poursuites judiciaires soient abandonnées. Son message, plus spirituel que juridique, laisse transparaître un homme meurtri mais déterminé à se réconcilier avec son public. « J’ai que Dieu désormais sur qui je peux compter, et vous mes véritables fans. », a-t-il écrit.