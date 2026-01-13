Vol d’or au Nigeria: un cuisinier interpellé à Pahou (Bénin)

Un homme exerçant comme cuisinier a été interpellé à Pahou, dans le département de l’Atlantique, pour un vol d’or commis au Nigeria.

L’inculpé est soupçonné d’avoir dérobé 163 grammes du précieux métal à ses employeurs le 1er janvier 2026.

D’après les informations rapportées par Le Grand Mono, le mis en cause bénéficiait de la confiance de la famille pour laquelle il travaillait. Après s’être emparé de l’or, il l’aurait cédé à un receleur local pour un montant estimé à 6,65 millions de francs CFA, avant de quitter le territoire nigérian pour se réfugier au Bénin.

L’enquête indique que son arrestation, intervenue le 7 janvier à Pahou, a été facilitée par un différend avec son complice. Ce dernier n’aurait perçu qu’une partie de la somme issue de la transaction, soit environ deux millions de francs CFA, ce qui aurait contribué à faire éclater l’affaire.

Au total, six personnes impliquées dans le vol et le circuit de revente ont été interpellées. Elles ont été présentées au Procureur de la République ce mardi 13 janvier 2026 et devront répondre des faits qui leur sont reprochés devant la justice.