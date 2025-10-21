Vol au Louvre : 88 millions d’euros de préjudice selon le musée

En Brève

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a déclaré mardi 21 octobre au soir que le préjudice économique lié au spectaculaire vol de bijoux au Louvre, commis dimanche 19 octobre, a été estimé par la conservatrice du musée à 88 millions d’euros. Qualifiant ce montant « d’extrêmement spectaculaire », Mme Beccuau a toutefois précisé sur RTL qu’il « n’a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique » subi par les œuvres, ajoutant que les auteurs du casse « ne gagneront pas » cette somme « s’ils avaient la très mauvaise idée de fondre ces bijoux ».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ