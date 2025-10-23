En Brève

Violences conjugales en France : 272 400 victimes recensées en 2024, +0,4% sur un an

Les violences conjugales ont concerné quelque 272 400 victimes en 2024, majoritairement des femmes, a annoncé le ministère de l’Intérieur ce jeudi 23 octobre. Ce bilan, enregistré par les forces de sécurité, marque une hausse de 0,4 % par rapport à l’année précédente. « Le niveau est quasi stable par rapport à 2023 », précise le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), rappelant que 2023 avait connu une forte progression de 10 %.

