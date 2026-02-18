Vincent le Provençal se lance en politique près du domaine de Karine Le Marchand

Vincent Le Provençal, connu du grand public pour sa participation à la seizième saison de L’amour est dans le pré, a annoncé sur Instagram son soutien à la liste de Yvan Ginoux pour les élections municipales prévues en mars 2026 à Noves et Les Paluds. L’éleveur et agriculteur provençal explique vouloir s’investir dans la culture et les traditions locales, liant ainsi sa visibilité médiatique à un engagement dans la vie municipale.

Révélé en 2021 par l’émission diffusée sur M6 et présentée par Karine Le Marchand, Vincent s’était fait connaître auprès des téléspectateurs en présentant son exploitation équestre et agricole et en poursuivant une relation avec une candidate nommée Justine. Depuis, il est resté présent sur les réseaux sociaux où il partage des éléments de sa vie professionnelle et associative.

Dans son message Instagram, relayé publiquement, il écrit notamment : « Je soutiens la liste de yvanginoux2026 ! Liste sans étiquette un nouveau souffle pour Noves et les Paluds. Je souhaite m’investir pour la culture et les traditions de mon village, Noves et Paluds de Noves. » Cette prise de position intervient alors que plusieurs listes locales se présentent sans affiliation à un parti national, un choix mis en avant par les candidats comme propice au dialogue direct avec les habitants.

Yvan Ginoux et la liste « Un nouveau souffle pour Noves et les Paluds »

Yvan Ginoux, 61 ans, ancien conseiller municipal élu en 2020 et aujourd’hui dans l’opposition, a officialisé sa candidature à la mairie de Noves avec une liste présentée comme « sans étiquette ». Ancien pompier professionnel à la retraite, il a déjà été candidat aux côtés de Georges Jullien, maire communiste en poste depuis 1992, et capitalise sur une expérience locale qu’il met en avant dans sa communication publique.

La liste conduite par Yvan Ginoux est structurée autour de quatre axes annoncés publiquement : proximité, développement durable, solidarité et sécurité. Parmi les mesures évoquées figure l’organisation de réunions de quartier et la création d’une interconnexion entre associations locales pour renforcer la vie collective. Sur le volet énergétique, la liste propose la poursuite de l’installation de panneaux photovoltaïques et la création d’une centrale villageoise destinée à permettre aux habitants de devenir actionnaires de la production locale.

Sur la thématique sociale, les propositions listées incluent la mise en place d’une bourse au permis de conduire destinée aux jeunes. En matière de sécurité et d’entretien des espaces publics, Yvan Ginoux a mentionné la réfection d’infrastructures, la lutte contre l’incivilité via l’instauration d’un poste de garde champêtre et le développement de travaux collectifs pour les jeunes en difficulté.

La composition de la liste accueille des personnes issues de différents horizons politiques — gauche, droite et, selon les informations relayées, des personnes se situant à l’extrême droite — réunies autour d’un projet communal. Yvan Ginoux souligne une ouverture basée sur son expérience : « Cela m’a permis de regarder ce qu’il se passe ailleurs, et d’ouvrir un peu mon esprit« , citation reprise dans la présentation de son projet.

Le soutien de Vincent Le Provençal à la liste de Yvan Ginoux constitue un apport médiatique et symbolique signalé publiquement par les intéressés.