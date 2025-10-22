La Résidence de l’Union européenne au Bénin a vibré, le 16 octobre 2025, au rythme des couleurs et des formes lors du vernissage de l’exposition conjointe de deux artistes béninois; Verckys, peintre, et Génia Ohini, sculpteur. Cet événement s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’Union européenne en faveur du dialogue culturel, de la promotion des industries créatives et du rayonnement des jeunes talents béninois.

Devant un public composé de diplomates, d’amis de la culture et d’amateurs d’art, l’ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, M. Stéphane Mund, a salué la créativité et la vitalité de la scène artistique béninoise. « Les artistes béninois, du fait de leur talent indéniable, méritent un accompagnement pour le rayonnement de leur art, et l’Union européenne entend apporter sa contribution », a-t-il déclaré. Il a rappelé que ces expositions, devenues une tradition depuis 2018, font de la Résidence de l’Union européenne un véritable lieu de rencontre et de dialogue entre cultures. L’édition de cette année marque la treizième depuis le lancement de l’initiative.

Verckys et Génia Ohini: l’Union européenne met à l’honneur deux talents béninois PH: UE

Le vernissage a permis de découvrir l’univers singulier des deux artistes invités. Né à Abomey, Verckys s’inspire de l’histoire et des traditions du Bénin pour créer des œuvres où se mêlent modernité et symbolisme. Ses cercles récurrents, inspirés de la géomancie du Fâ, traduisent sa quête spirituelle et sa volonté d’explorer les liens entre le visible et l’invisible. « Verckys ne peint pas pour séduire, mais pour inviter à la réflexion », a commenté l’ambassadeur.

Autodidacte, Dossèvi Kokou alias Génia Ohini, sculpteur au parcours international, allie art et technologie dans des créations écoresponsables. Utilisant des matériaux recyclés, il explore des thèmes profonds tels que la vie, la mort et la résilience. Son approche novatrice et sa sensibilité font de lui l’un des artistes béninois les plus innovants de sa génération.

L’exposition « Verckys & Génia Ohini » est ouverte au public tous les mercredis de 15h à 17h, du 22 octobre 2025 au 5 janvier 2026, à la Résidence de l’Union européenne à Cotonou. Une belle occasion pour le public béninois et international d’apprécier le talent de ces deux créateurs qui portent haut les couleurs de l’art béninois contemporain.

