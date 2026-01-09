Accueil En Brève Venezuela–États-Unis : discussions exploratoires pour renouer les liens diplomatiques

Des diplomates américains se sont rendus, vendredi 9 janvier, à Caracas pour envisager la réouverture de l’ambassade des États-Unis au Venezuela, fermée depuis 2019. John McNamara, le plus haut responsable diplomatique de l’ambassade américaine en Colombie voisine, et d’autres diplomates « se sont rendus à Caracas pour effectuer un premier diagnostic en vue d’une reprise progressive des opérations » diplomatiques américaines au Venezuela, a confirmé à l’AFP un responsable américain sous couvert d’anonymat. L’information a été confirmée par Caracas : dans un communiqué, le gouvernement de la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a annoncé avoir « décidé d’entamer un processus exploratoire de nature diplomatique avec le gouvernement des Etats-Unis, visant à rétablir les liens diplomatiques entre les deux pays ».