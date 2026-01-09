La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Venezuela–États-Unis : discussions exploratoires pour renouer les liens diplomatiques

Des diplomates américains se sont rendus, vendredi 9 janvier, à Caracas pour envisager la réouverture de l’ambassade des États-Unis au Venezuela, fermée depuis 2019. John McNamara, le plus haut responsable diplomatique de l’ambassade américaine en Colombie voisine, et d’autres diplomates « se sont rendus à Caracas pour effectuer un premier diagnostic en vue d’une reprise progressive des opérations » diplomatiques américaines au Venezuela, a confirmé à l’AFP un responsable américain sous couvert d’anonymat. L’information a été confirmée par Caracas : dans un communiqué, le gouvernement de la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a annoncé avoir « décidé d’entamer un processus exploratoire de nature diplomatique avec le gouvernement des Etats-Unis, visant à rétablir les liens diplomatiques entre les deux pays ».

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
110 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:33 Politique Nouvelle défection à l’UPR : l’ancien député Tadjou Akadiri claque la porte
14:55 Politique Patrice Talon : « Il n’est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir »
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant