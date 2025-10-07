Venezuela : Caracas affirme que des «extrémistes» voulaient poser des explosifs contre l’ambassade américaine

En Brève

Le Venezuela affirme que des « extrémistes » projetaient de placer des explosifs contre l’ambassade américaine à Caracas, dénonçant une manipulation alors que les tensions entre les deux pays s’accentuent, notamment en raison du déploiement de navires de guerre américains dans les Caraïbes. « C’était une action de provocation », a déclaré le président Nicolás Maduro lundi 6 octobre au soir à la télévision, assurant que « deux sources » avaient fourni des informations concordantes sur la « possibilité qu’un groupe terroriste local place une charge explosive à l’ambassade des États‑Unis à Caracas ». Parallèlement, le pouvoir a organisé dans l’après‑midi une marche qui s’est achevée devant le siège des Nations Unies dans la capitale ; les manifestants ont rejeté la présence des navires de guerre américains à proximité des eaux territoriales et les accusations de narcotrafic formulées par le président américain Donald Trump.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ