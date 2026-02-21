Venezuela : 379 prisonniers politiques amnistiés, annonce un responsable parlementaire

La magistrature vénézuélienne a ordonné la mise en liberté de 379 personnes considérées comme détenus politiques, dans la foulée de l’adoption d’un texte d’amnistie porté par le gouvernement intérimaire, a-t-on appris dans la nuit de vendredi à samedi.

Cette information a été donnée par Jorge Arreaza, député et président de la commission chargée du suivi de l’opération, au cours d’une interview télévisée. Il a précisé que le dossier avait été transmis aux instances judiciaires compétentes par le ministère public.

Selon le parlementaire, les démarches engagées par le parquet concernent au total 379 individus et doivent aboutir rapidement : la libération et l’amnistie de ces personnes sont prévues entre la soirée de vendredi et la matinée suivante.

Le dispositif d’amnistie, instauré par l’exécutif provisoire, s’inscrit dans le cadre des mesures annoncées récemment par les autorités pour traiter les situations liées aux détentions à caractère politique.

Modalités d’application

Concrètement, le mécanisme repose sur l’envoi de requêtes par le ministère public aux tribunaux compétents, qui doivent ensuite prononcer les décisions de mainlevée et formaliser les actes d’amnistie. Le calendrier communiqué par la commission en charge laisse entendre une exécution accélérée de ces procédures.

Des précisions sur l’identité des bénéficiaires, les conditions exactes de l’amnistie et les réactions des différentes forces politiques sont attendues dans les heures qui viennent, au fur et à mesure de la mise en œuvre des décisions judiciaires.