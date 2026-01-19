Vaste opération de sécurité à Godomey: 63 personnes interpellées et cinq ghettos démantelés

Une importante opération policière a été conduite à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, du 12 au 18 janvier 2026.

Coordonnée par le commissariat local, cette offensive de terrain a permis l’interpellation de soixante-trois personnes impliquées dans divers faits criminels et délictuels.

Le point d’orgue de l’opération a été atteint le samedi 17 janvier, avec une descente simultanée des forces de l’ordre dans cinq ghettos situés dans les quartiers de Cococodji, Togoudo et Assrossa.

Menée en fin de journée, cette intervention ciblée a conduit à l’arrestation de trente-deux individus.

Sur les lieux, la police républicaine a procédé à d’importantes saisies. Les agents ont notamment mis la main sur soixante-seize boulettes de chanvre indien, près de quatre cents comprimés psychotropes ainsi que divers équipements utilisés pour la consommation de stupéfiants, dont des broyeurs et des chichas. Trente-deux téléphones portables et une somme de 86 650 francs CFA ont également été récupérés.

Dans le cadre de la lutte contre le vol et le recel, trois motocyclettes signalées volées ont été retrouvées. Douze personnes de nationalité étrangère ont par ailleurs été interpellées pour leur implication présumée dans des réseaux de trafic de motos.

Sur le volet des infractions aux mœurs, deux individus ont été arrêtés pour des soupçons de viols sur des mineures âgées de 7 et 15 ans, selon des informations rapportées par Peace FM. Ces dossiers, jugés particulièrement sensibles, font l’objet d’un traitement prioritaire par les services d’enquête.

L’opération a également permis l’arrestation de plusieurs multirécidivistes et auteurs présumés de vols spécialisés, notamment de pièces de camions, de téléphones portables, de fer à béton, de câbles électriques et de tôles. D’autres suspects ont été appréhendés en flagrant délit de tentative de vol de motocyclettes.

L’ensemble des personnes interpellées est actuellement à la disposition de la justice. Les autorités policières assurent que le dispositif sécuritaire reste renforcé dans l’arrondissement de Godomey afin de garantir la tranquillité des populations.