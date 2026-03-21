Valérie Damidot de retour sur M6 pour fêter les 20 ans de D&CO

Valérie Damidot revient sur M6 pour une soirée spéciale baptisée Déco, la soirée anniversaire, annoncée dans une vidéo publiée par la chaîne sur Instagram le 20 mars 2026. L’animatrice invite les téléspectateurs à s’inscrire sur M6+ pour tenter de la voir débarquer chez eux avec son équipe, à l’occasion des vingt ans de D&CO.

Dans la vidéo, Valérie Damidot réendosse sa tenue emblématique — salopette — et reprend son ton direct. Elle souligne que l’anniversaire de l’émission mérite « une soirée exceptionnelle » et rappelle l’esprit de la formule : rénover des intérieurs et redonner un nouveau souffle aux espaces de vie.

Le dispositif retenu est fidèle au concept originel : des candidatures ouvertes sur la plateforme M6+ permettront à des foyers sélectionnés d’accueillir l’animatrice et son équipe pour une transformation à l’antenne. Dans la vidéo, elle emploie le terme « tout maroufler » pour évoquer les interventions décoratives effectuées lors des émissions précédentes.

Vingt ans de D&CO : une programmation anniversaire annoncée

La perspective d’un retour avait déjà été évoquée en janvier par Le Parisien, qui indiquait que la chaîne envisageait de programmer une soirée anniversaire avec son ancienne animatrice à l’occasion des vingt ans de D&CO. L’annonce officielle de M6, relayée sur son compte Instagram, confirme la tenue de cet événement ponctuel.

Les détails partagés par la chaîne sont centrés sur la mécanique d’inscription via M6+ et sur la promesse d’un format proche de celui qui a fait le succès de l’émission dans les années 2000. Le principe reste une intervention sur le terrain, menée par une équipe technique et artistique autour de l’animatrice.

Valérie Damidot est une figure associée à l’histoire de la décoration télévisée en France. Sa carrière a comporté des expériences en plateau comme en coulisses : elle a notamment travaillé comme directrice de casting sur Loft Story 2 en 2002 et a participé aux coulisses de la Star Academy, selon les éléments biographiques disponibles.

Depuis l’arrêt de son émission estivale Les Plus Belles Vacances en 2024, elle a poursuivi plusieurs activités médiatiques et artistiques. Le dossier de presse et ses communications publiques mentionnent la création d’une boutique de vêtements sur le thème de la maroufle, la publication d’une douzaine d’ouvrages, la réalisation d’un podcast sur YouTube en partenariat avec Ici, La réf ! en décembre 2025, des commentaires pour des documentaires et une tournée de spectacle solo intitulée Valérie Damidot s’expose.

La soirée anniversaire promise par M6 vise explicitement à célébrer les vingt ans du format D&CO et à proposer aux téléspectateurs une version condensée de la formule originelle, avec inscription des candidats via M6+ pour tenter d’être choisis et voir leur intérieur transformé en direct.