Hugo Clément s’est enrichi grâce à l’émission « Quelle Époque » du service public

Hugo Clément, journaliste et producteur, suscite un débat sur sa double casquette en tant qu’animateur à l’antenne et entrepreneur à la tête d’une société de production dont le chiffre d’affaires a été multiplié par sept en quelques années. Cette croissance fulgurante, liée à des commandes du service public, soulève des questions quant aux liens entre le secteur privé et l’audiovisuel public. Sa présence multiple sur les plateaux et sa participation à la production d’émissions, notamment « Quelle Époque ! », ont récemment été examinées par une commission d’enquête à l’Assemblée nationale, illustrant les enjeux autour de la concentration d’activités dans ce domaine.

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Le 24 février dernier, Hugo Clément a été auditionné par la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, provoquant des échanges vifs rapportés par le média L’Informé. Le journaliste est coproducteur de plusieurs émissions populaires, dont Quelle Époque ! et Sur le Front, tout en intervenant comme chroniqueur dans l’émission de Léa Salamé. Cette double fonction soulève des interrogations sur les conflits d’intérêt potentiels et la transparence dans les relations entre France Télévisions et les producteurs privés associés à ses programmes.

Lors de son audition, Hugo Clément a défendu son positionnement, précisant que le choix de faire appel à sa société relève de la seule décision de France Télévisions. Il a également souligné que leur objectif en tant qu’entreprise privée est de croître, afin d’embaucher, investir et générer des bénéfices. Ces propos témoignent d’une approche entrepreneuriale assumée dans un secteur largement financé par des fonds publics.

Une croissance portée par les commandes du service public

Les chiffres confirment l’ampleur du succès économique de la société Winter Productions, cofondée par Hugo Clément en 2019. D’après L’Informé, le chiffre d’affaires est passé de 2,5 millions d’euros en 2021 à 17,7 millions d’euros en 2024, soit une multiplication par sept en seulement trois ans. Cette progression s’accompagne de bénéfices en hausse, avec des dividendes versés aux associés, reflétant une rentabilité solide.

Cette croissance s’appuie principalement sur des commandes issues du service public, qui finance des programmes comme Quelle Époque !, désormais bien établi dans la grille de France Télévisions. Ce modèle, où des animateurs-producteurs développent des entreprises bénéficiant significativement de la commande publique, existe depuis plusieurs années dans le paysage audiovisuel français.

Dans ce contexte, la commission d’enquête auditionnait aussi d’autres personnalités telles que Nagui, animateur et producteur, également pointé du doigt pour ses gains issus de l’audiovisuel public. Lors de son audition, Nagui avait déclaré : « J’ai gagné de l’argent, mais je ne l’ai pas volé », une phrase qui illustre la sensibilité entourant ces pratiques.

Ces profils hybrides, qui cumulent fonctions d’animation et direction de sociétés de production, nourrissent régulièrement les débats sur les pratiques économiques dans le secteur audiovisuel public. Dans un climat marqué par des préoccupations sociales, cette réalité financière peut susciter des perceptions contrastées, y compris parmi le public.

En parallèle de Winter Productions, Hugo Clément porte un projet distinct, le média Vakita. Ce dernier est un média indépendant consacré aux questions environnementales, encore en phase de recherche d’un modèle économique pérenne. Cette diversification souligne l’ambition du journaliste de se positionner sur plusieurs fronts au sein des médias contemporains.