USM Alger consolide sa première place dans le groupe A de la CC CAF

USM Alger s’est imposé une nouvelle fois face au FC San Pedro, l’emportant 3-2 dimanche au stade Laurent Pokou lors de la 5e journée de la Coupe de la Confédération (groupe A). Comme lors de la confrontation aller, le club algérien a signé une victoire serrée à l’extérieur dans un match disputé à haute intensité du début à la fin.

La rencontre a pris son envol dès les premières minutes : Che Malone a ouvert le score à la 2e minute, puis Likonza a rapidement creusé l’écart à la 4e, profitant d’incertitudes défensives dans le camp ivoirien. San Pedro n’a pas tardé à réagir sous l’impulsion de ses supporteurs et Issouf Dosso a réduit l’écart à la 6e minute. Portés par leur public, les Ivoiriens ont maintenu la pression et Dosso a trouvé de nouveau le chemin des filets peu avant la pause (38’), permettant à l’équipe locale de rejoindre les vestiaires sur un score équilibré de 2-2.

Au retour des vestiaires, la lutte tactique et physique a prédominé : occasions des deux côtés, mais des défenses déterminées ont retardé la décision. Il a finalement fallu attendre le temps additionnel pour que le dénouement survienne. Dans les ultimes instants, Bouderbala a trouvé la faille (90’+2) et offert la victoire aux siens, un but qui s’est avéré déterminant pour la suite de la phase de poules.

Classement

Grâce à ce succès, USM Alger conforte sa première place dans le groupe A avec 13 points, confirmant sa position de favori dans cette poule et sa régularité durant cette phase de la compétition.