USM Alger condamne des débordements à son hôtel en Côte d’Ivoire lors de la J5 de la Coupe de la Confédération

L’USM Alger a pris ses quartiers en Côte d’Ivoire en vue du déplacement à San Pedro prévu dimanche 8 février dans le cadre de la Coupe de la CAF. Des supporters très excités se sont rendus à l’hôtel où logeait la délégation pour tenter d’approcher joueurs et encadrement, une visite qui a dégénéré en heurts.

La réunion technique qui devait préparer la rencontre a été interrompue par ces visiteurs indésirables, provoquant une atmosphère tendue au sein de la résidence. Le club a fait part de son profond regret face à ces événements et a dénoncé fermement le comportement des personnes impliquées.

Plusieurs membres du staff, dont le directeur sportif, ont subi des injures et des attaques verbales, et certains joueurs ont été pris pour cible par des propos agressifs. L’USMA a jugé ces agissements inacceptables et contraires aux valeurs qu’elle véhicule.

Mesures et suite

Le propriétaire de l’hôtel a finalement fait appel aux forces de l’ordre locales pour rétablir le calme et assurer la sécurité de la mission. La police est intervenue sur les lieux et le club affirme qu’il coopérera pleinement avec les autorités pour faire la lumière sur ces incidents.

L’USM Alger assume la responsabilité des personnes rattachées à la structure et précise que de tels débordements ne reflètent ni l’image du club ni celle de ses véritables supporters, qui se distinguent par leur fair-play et leur soutien. Le club se dit prêt à engager des actions judiciaires afin de sanctionner ces comportements et prévenir toute récidive, soulignant qu’il ne tolèrera pas de telles perturbations, surtout à la veille d’un match important.