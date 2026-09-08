US Open 2026 : Gauff domine Jovic et affrontera Andreeva en quarts

Coco Gauff a dominé Iva Jovic 6-1, 6-4 à l’US Open 2026 et affrontera Mirra Andreeva en quarts de finale, dans un duel entre les deux dernières championnes de Roland-Garros.

Coco Gauff s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’US Open 2026 en dominant l’Américaine Iva Jovic 6-1, 6-4 lundi soir à New York. La tête de série n°4 affrontera désormais Mirra Andreeva pour une place en demi-finales.

Sur le court Arthur-Ashe, Gauff a rapidement pris le contrôle de la rencontre après un début marqué par des échanges de breaks. Elle a ensuite imposé davantage de profondeur et de régularité, tandis que Jovic a accumulé 30 fautes directes pour seulement neuf coups gagnants.

La championne de l’US Open 2023 poursuit ainsi sa quête d’un troisième titre du Grand Chelem. Sacrée à Roland-Garros en 2025, elle arrive à New York avec un service plus stable et une série de résultats solides construite notamment lors de son titre à Cincinnati.

Son prochain match l’opposera à Mirra Andreeva, championne de Roland-Garros 2026. La Russe de 19 ans a atteint pour la première fois les quarts à Flushing Meadows en battant Anastasia Potapova 5-7, 6-4, 6-3.

Un duel entre les deux dernières championnes de Roland-Garros

Le quart de finale réunira donc les deux dernières lauréates du tournoi parisien. Gauff tentera de retrouver le dernier carré de l’US Open trois ans après son sacre à New York, tandis qu’Andreeva cherche à prolonger son meilleur parcours à l’US Open.

Gauff avait déjà montré une amélioration nette au service avant cette rencontre. Le site officiel du tournoi relevait qu’elle avait fortement réduit son nombre de doubles fautes depuis Cincinnati, une évolution importante après les difficultés rencontrées sur ce coup au cours de la saison précédente.

Jovic, 18 ans, quitte le tournoi après avoir atteint les huitièmes de finale à New York pour la première fois. Elle avait dû batailler plus de trois heures au tour précédent pour éliminer Alexandra Eala 7-5, 3-6, 7-5 avant de retrouver Gauff.