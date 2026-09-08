Ghana : CSSPS place 527 932 élèves et passe l’admission en ligne

Le CSSPS 2026 au Ghana a déjà placé 527 932 candidats, soit 87,3 % des élèves éligibles. Le système intègre désormais une procédure d’admission et d’inscription en ligne pour limiter les déplacements vers les établissements.

Le CSSPS 2026 au Ghana a déjà placé 527 932 candidats, soit 87,3 % des élèves éligibles. Le système intègre désormais une procédure d’admission et d’inscription en ligne pour limiter les déplacements vers les établissements.

Le Ghana a franchi une nouvelle étape dans le placement scolaire pour l’année 2026. À Accra, le ministère de l’Éducation a présenté lundi 7 septembre la version renforcée du Computerised School Selection and Placement System (CSSPS), au moment où les résultats d’affectation vers les lycées, établissements techniques et centres de formation professionnelle sont désormais disponibles.

Au total, 527 932 candidats ont obtenu une place sur 604 567 élèves remplissant les conditions d’affectation après le Basic Education Certificate Examination (BECE). Le taux de placement atteint ainsi 87,3 %. Parmi les élèves affectés figurent 276 521 filles et 251 411 garçons. Les résultats avaient été publiés le 4 septembre à 22 heures après le traitement des données par les équipes du ministère, du Ghana Education Service et du Ghana TVET Service.

La principale nouveauté concerne l’étape qui suit l’affectation. Le CSSPS dispose désormais d’un portail permettant aux parents et tuteurs d’effectuer à distance l’admission et l’inscription de l’élève, puis de télécharger les formulaires nécessaires. Jusqu’ici, de nombreuses familles devaient se déplacer vers l’établissement retenu pour accomplir ces formalités.

Les candidats qui n’ont pas été automatiquement affectés peuvent utiliser la procédure d’auto-placement afin de choisir parmi les établissements et filières disposant encore de places. Le ministère a également ouvert cette possibilité à une partie des candidats ayant obtenu la note 9 en anglais ou en mathématiques, afin de leur offrir une voie d’accès aux établissements encore disponibles.

La pression reste particulièrement forte sur les établissements de catégorie A. Quelque 313 283 candidats les avaient choisis en premier vœu, alors que ces écoles ne disposaient que de 76 417 places déclarées. Le ministère estime ainsi que la difficulté tient moins à un manque global de places qu’à l’écart entre les préférences des familles et les capacités des établissements les plus demandés.

Les chefs d’établissement ont été avertis qu’aucune admission ne devait être effectuée en dehors du CSSPS. Des inscriptions parallèles pourraient créer des écarts dans les effectifs officiels et perturber notamment les financements versés aux écoles. Les familles sont, de leur côté, invitées à passer uniquement par les canaux officiels et à éviter les intermédiaires non autorisés.

La réforme vise à réduire les frais de transport et les démarches physiques au moment de l’entrée dans le second cycle. Elle intervient alors que les autorités ghanéennes multiplient les services administratifs numériques destinés à simplifier les démarches des citoyens, avec notamment le Ghana Electronic Document Wallet dont le pilote est attendu au quatrième trimestre 2026.