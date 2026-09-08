Kenya : James Mworia prend la tête du fonds d’infrastructure visant 5 000 milliards KSh

Le Kenya a nommé James Mworia premier directeur général du National Infrastructure Fund (NIF), un véhicule public-privé qui vise à mobiliser jusqu’à 5 000 milliards de shillings pour financer les infrastructures.

Le Kenya a nommé James Mworia directeur général fondateur du National Infrastructure Fund (NIF), avec effet au 7 septembre 2026. Le fonds doit devenir l’un des principaux instruments du gouvernement pour mobiliser du capital privé autour des grands projets d’infrastructure du pays.

Le NIF vise à mobiliser et investir jusqu’à 5 000 milliards de shillings kényans sur la prochaine décennie. Cette cible représente une capacité de financement recherchée et non une somme déjà disponible : le modèle repose sur un apport public destiné à attirer des investisseurs privés, des fonds de pension et des institutions financières internationales.

Dans l’immédiat, James Mworia devra mettre en place l’organisation, les systèmes et les équipes du fonds, constituer un portefeuille de projets susceptibles d’attirer des investisseurs et mobiliser des cofinancements. Le conseil d’administration veut aussi accélérer le passage des projets prioritaires vers la structuration financière et la mise en œuvre.

Créé en mars 2026, le National Infrastructure Fund doit financer notamment des routes, des voies ferrées, des ports, des infrastructures énergétiques et des équipements liés à l’agriculture. Nairobi cherche ainsi à réduire la dépendance au financement classique par la dette publique et la fiscalité pour les projets capables d’attirer des capitaux commerciaux.

Du capital public pour attirer l’investissement privé

Le schéma retenu combine ressources publiques et investissements privés. Les premières ressources doivent notamment provenir de capitaux publics et de produits issus d’opérations sur les participations de l’État, avec l’objectif de créer un effet de levier auprès d’investisseurs institutionnels.

James Mworia arrive avec plus de 25 ans d’expérience dans l’investissement, le développement d’entreprises et l’allocation de capital. Il dirigeait Centum Investment Company depuis 17 ans et avait rejoint en juillet le conseil d’administration du NIF avant d’être retenu comme premier directeur général à l’issue d’un processus de recrutement.

Son départ entraîne aussi une transition chez Centum. Le groupe d’investissement a confié la direction générale par intérim à Thomas Omondi-Achola, jusque-là directeur des opérations du groupe et associé chargé des opérations de portefeuille.

La première épreuve du NIF sera désormais de transformer son objectif de 5 000 milliards de shillings en projets bancables et en capitaux effectivement engagés. Le conseil d’administration a placé la constitution du portefeuille d’investissements et la mobilisation des cofinancements parmi les priorités immédiates de la nouvelle direction.