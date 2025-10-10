Une juge fédérale gèle le déploiement de la Garde nationale à Chicago ordonné par Donald Trump

En Brève

Une juge fédérale a suspendu, jeudi 9 octobre, le déploiement de la Garde nationale à Chicago et dans sa région ordonné par le président Donald Trump, estimant que la situation ne correspondait pas au risque de « rébellion » invoqué par le gouvernement, rapportent des médias américains. « Je n’ai trouvé aucune preuve crédible qu’il existait un danger de rébellion dans l’État d’Illinois », a déclaré la magistrate April Perry en lisant les motivations de sa décision. Elle a qualifié les allégations du ministère de la Sécurité intérieure de « non fiables » et jugé que l’envoi de militaires à Chicago « ne ferait que jeter de l’huile sur le feu que la défense a elle-même allumé », selon ces mêmes sources.

