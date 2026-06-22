Sharon Stone : son mari « furieux » après sa double mastectomie, elle demande le divorce

Sharon Stone a déclaré que sa décision de subir une double mastectomie a provoqué la colère de son mari et conduit à la rupture de leur mariage, lors d’une récente interview accordée au podcast Do Good with David Begnaud. L’actrice y revient sur le moment où un médecin lui a conseillé l’ablation bilatérale des seins, et sur la réaction immédiate et définitive de son conjoint face à ce choix médical.

Dans l’entretien, Sharon Stone raconte que le médecin s’était déplacé à son domicile pour lui expliquer la gravité de la situation. Elle rapporte la recommandation claire du praticien : « On pense que tu devrais faire une mastectomie bilatérale. C’est vraiment grave ». L’actrice affirme avoir répondu qu’elle choisissait de subir l’intervention, car elle ne « plaisante pas avec ça ».

Selon ses propos, la décision a provoqué une réaction vive de son mari. Elle cite ses mots : « Il a dit : ‘Wow, c’est ridicule’. Il s’est levé et a quitté la pièce ». L’actrice précise que la colère de son conjoint ne portait pas sur le risque vital mais sur l’idée d’une ablation des seins, et que l’échange, qui a inclus une mise en perspective du médecin — « Si j’avais plus de patientes comme elle, il y aurait plus de femmes en vie aujourd’hui » —, a abouti à une rupture nette : « Ça a signé la fin de mon mariage ».

Les témoignages et le contexte médical évoqués par l’actrice

Sharon Stone a déjà abordé cet épisode lors d’un précédent entretien sur le podcast The Person Who Believed in Me. Elle y avait décrit la taille d’une des tumeurs, qui, selon ses propos, était « plus grosse que tout mon sein gauche », et rapporté le même diagnostic ferme du médecin. Elle a répété que la recommandation chirurgicale visait à traiter une situation jugée grave par les praticiens consultés.

Dans ses déclarations, l’actrice met en avant son autonomie décisionnelle : « C’est moi qui prends les décisions, pas toi », a-t-elle affirmé en relatant l’échange avec son mari. L’affirmation souligne le rôle central de la patiente dans le choix d’un traitement médical, tel qu’elle l’a vécu.

Sur le plan médical, une mastectomie bilatérale consiste en l’ablation des deux seins et est parfois proposée lorsque la maladie, la taille ou la localisation des tumeurs, ou le risque estimé, rendent nécessaire une approche radicale. Les spécialistes recommandent ce type d’intervention selon des critères cliniques évalués case par case.

Le récit de Sharon Stone, qui répète des éléments communiqués lors de plusieurs interviews, met en lumière à la fois les dimensions médicales d’une décision opératoire majeure et ses répercussions personnelles au sein de son couple. Lors de son dernier entretien cité, elle a de nouveau affirmé que cette décision avait « marqué la fin de notre mariage ».