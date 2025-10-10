Un sexagénaire meurt dans l’explosion d’un obus de guerre qu’il manipule à son domicile

Un retraité de 69 ans a trouvé la mort à Saint-Python, près de Cambrai, après avoir manipulé un obus à son domicile.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Un terrible accident s’est produit ce jeudi matin à Saint-Python, une commune située non loin de Cambrai, dans le Nord de la France. Un homme de 69 ans est décédé à la suite de l’explosion d’un obus qu’il manipulait chez lui. Selon la procureure de Cambrai, Ingrid Görgen, « aucune autre personne n’était présente au moment de l’explosion ».

Alertés, les secours et les démineurs ont immédiatement été dépêchés sur les lieux afin de sécuriser la zone. Cinq autres obus ont été découverts dans la maison du retraité, selon la préfecture du Nord. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, notamment l’origine et la provenance des engins explosifs entreposés dans l’habitation.

À lire aussi : Djakotomey: un directeur de collège interpellé pour escroquerie présumée de 15 millions FCFA

Le Nord, la Somme ou encore la Meuse restent truffés de munitions datant des Première et Seconde Guerres mondiales. Chaque année, des milliers d’obus, grenades ou mines sont découverts, souvent lors de travaux agricoles ou de chantiers.

Les autorités rappellent qu’il ne faut jamais manipuler ce type d’engins. En cas de découverte d’un objet suspect, la consigne est de ne pas le toucher, s’éloigner immédiatement et prévenir les forces de l’ordre. Les services de secours et les préfectures multiplient d’ailleurs les campagnes de sensibilisation pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.