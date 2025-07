Un agent d’une station service accusé de détournement de près de 7000 litres de Gasoil

Un employé d’une société de distribution de carburant a comparu devant la justice, accusé d’avoir détourné plus de 7000 litres de Gasoil et de Super, soit plus de 6 millions FCFA. À la barre, il reconnaît une partie des faits en évoquant des mois de salaires impayés et une panne de téléphone comme justification.

Un gérant d’une société pétrolière installée au Togo est accusé d’avoir frauduleusement empoché les recettes issues de la vente de plus de 7000 litres de carburant.

Selon l’estimation de l’entreprise, cela représenterait un montant dépassant les 6 millions de francs CFA. Le prévenu, désormais face à la justice, aurait volontairement évité de rendre compte de ses ventes quotidiennes.

La procédure imposait aux agents de faire un point journalier des ventes via un forum WhatsApp. Un mécanisme de suivi interne qui s’est heurté au silence du mis en cause.

Ce dernier a justifié son absence par une panne de téléphone. Une explication jugée peu convaincante par la société plaignante, qui affirme que l’accusé a pourtant utilisé le même téléphone durant cette période pour d’autres communications.

Un préjudice reconnu en partie par l’accusé

À la barre, le prévenu cité par Bip Radio a reconnu n’avoir en sa possession que 4 millions de francs CFA, tout en précisant que cette somme devait couvrir ses arriérés de salaire accumulés sur onze mois. Une défense qui soulève d’autres interrogations sur la gestion interne de l’entreprise et les conditions de travail de ses employés.

La cour, bien que sensible aux arguments liés aux impayés, reste sceptique sur la version de la panne de téléphone, convaincue que ledit appareil fonctionnait bel et bien au moment des faits.

En attendant de tirer les conclusions définitives, l’affaire a été renvoyée à une date ultérieure pour complément d’instruction.