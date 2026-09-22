L’Angleterre ferme l’accès direct au QTS aux enseignants formés au Nigeria et au Ghana

Depuis le 9 septembre, les enseignants formés au Nigeria et au Ghana ne peuvent plus utiliser la procédure directe d’accès au Qualified Teacher Status en Angleterre. Le ministère britannique de l’Éducation invoque des difficultés de vérification des références professionnelles.

Le ministère britannique de l’Éducation a retiré le Nigeria et le Ghana du service permettant à certains enseignants formés à l’étranger d’obtenir directement le Qualified Teacher Status (QTS) en Angleterre. La nouvelle règle est entrée en vigueur le 9 septembre 2026 et concerne le pays de formation des candidats.

Le changement ferme une procédure de reconnaissance qui pouvait faciliter l’embauche dans de nombreuses écoles anglaises. Le gouvernement précise que le QTS n’accorde ni un poste ni un visa, mais que les établissements sont davantage susceptibles de recruter les enseignants qui disposent de ce statut.

Le Department for Education a durci ses critères de vérification. Pour rester éligible à cette voie directe, un pays doit disposer d’un régulateur national capable de confirmer la situation professionnelle des enseignants et permettre la production de références répondant aux exigences britanniques.

Pour le Nigeria et le Ghana, l’administration indique que plus de 70 % des demandes comportent des références professionnelles envoyées depuis des adresses publiques comme Gmail ou Hotmail, plutôt que depuis le domaine officiel d’une école. Elle affirme que cette pratique rallonge et complique le contrôle des informations fournies.

La mesure touche une voie devenue importante pour les enseignants ghanéens. En 2023, le National Teaching Council du Ghana indiquait qu’un peu plus de 16 000 enseignants du pays avaient candidaté auprès des autorités britanniques et que 10 000 titulaires d’une licence ghanéenne avaient déjà obtenu le QTS à la mi-juin. En 2024, le régulateur présentait encore cette reconnaissance comme un accès facilité au marché scolaire britannique.

Les enseignants formés au Nigeria ou au Ghana ne sont pas interdits d’enseignement en Angleterre. Le gouvernement britannique les renvoie vers d’autres parcours permettant d’obtenir le QTS et distingue cette qualification de l’embauche par une école ainsi que des règles de visa.

Dans la liste mise à jour par Londres, l’Afrique du Sud reste le seul pays africain dont les enseignants peuvent encore utiliser cette voie, sous conditions. La Jamaïque et Singapour figurent également dans ce groupe, tandis que le Nigeria, le Ghana et l’Inde en sont exclus depuis le 9 septembre.