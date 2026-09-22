Liga : entorse de grade 3 pour Valverde, le Real Madrid et l’Uruguay le perdent

Touché lors du derby madrilène, Federico Valverde souffre d’une entorse de grade 3 à la cheville gauche. Le Real Madrid n’a pas donné de durée d’indisponibilité, mais l’Uruguay devra se passer de lui pendant la trêve.

Federico Valverde souffre d’une entorse de grade 3 à la cheville gauche après le derby perdu 2-1 par le Real Madrid face à l’Atlético. Le diagnostic, confirmé mardi 22 septembre par le club, écarte le milieu uruguayen de la fenêtre internationale.

Le joueur a été touché sur une intervention de Kang-in Lee pendant le derby. Malgré le choc, il a terminé la rencontre avant de passer de nouveaux examens. Le premier bilan du Real faisait état d’un traumatisme sévère ; les tests complémentaires ont précisé la lésion.

Le communiqué médical ne fixe aucun délai de reprise et indique seulement que son évolution sera surveillée. Reuters rapporte que Valverde ne devrait pas rejoindre l’Uruguay pour ses prochains rendez-vous internationaux.

L’action qui a provoqué la blessure n’avait pas été sanctionnée pendant le match, ce qui avait conduit José Mourinho à critiquer l’arbitrage après la rencontre. Le Real Madrid maintient Valverde « en attente d’évolution » et n’a communiqué aucune date de retour.