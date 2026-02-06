Ukraine : une frappe de drone russe tue un couple dans la région de Zaporijjia

Les autorités militaires régionales ont indiqué vendredi 6 février 2026 qu’un couple a perdu la vie après que leur domicile dans la région de Zaporijjia, au centre de l’Ukraine, a été touché par une frappe de drone attribuée aux forces russes. L’attaque a frappé une habitation civile, selon le communiqué officiel.

Ce bombardement survient au lendemain d’entretiens diplomatiques organisés à Abou Dhabi, où des délégations russes, ukrainiennes et américaines se sont rencontrées jeudi pour tenter de faire avancer les discussions sur le conflit. Les pourparlers n’ont cependant pas permis d’éviter la nouvelle escalade sur le terrain.

Les responsables ont précisé qu’une seule avancée tangible était à mettre au crédit de la conférence : un échange de détenus a pu être conclu. En revanche, la question des territoires ukrainiens revendiqués par Moscou, point central des négociations, reste sans solution.

Perspectives

Kiev a indiqué que de nouvelles négociations sont prévues dans les semaines à venir afin de relancer le dialogue sur ces points sensibles. Entre-temps, les combats et les frappes continuent d’alimenter l’insécurité pour les civils dans les régions touchées, tandis que la communauté internationale observe de près l’évolution des discussions diplomatiques et leurs effets sur la situation humanitaire.