Ukraine : Trump exhorte Zelensky à agir pour conclure un accord avec la Russie

Le 13 février, Donald Trump a pressé Volodymyr Zelensky d’accélérer les démarches en vue d’un accord avec la Russie, à la veille d’une nouvelle série de négociations annoncée pour la semaine suivante. L’appel du président américain s’est fait publiquement, au cours d’un échange avec la presse.

Depuis la Maison Blanche, M. Trump a expliqué que, de son point de vue, Moscou souhaitait conclure un arrangement et que la responsabilité revenait désormais à Kiev pour saisir l’opportunité. Il a insisté sur la nécessité pour le chef de l’État ukrainien de montrer une plus grande détermination si l’on voulait aboutir.

Le locuteur a également averti que sans initiative claire de la part de l’Ukraine, une chance importante de rapprocher les positions pourrait se perdre. Ses propos interviennent alors que les pourparlers se préparent et que la communauté internationale suit de près l’évolution diplomatique.

Pressions avant un nouveau cycle de discussions

Cette prise de position publique souligne la volonté américaine d’influer sur le calendrier et l’issue des pourparlers. En rappelant l’urgence de l’action, le président met en lumière les enjeux politiques et stratégiques qui pèsent sur les prochaines rencontres entre les protagonistes.