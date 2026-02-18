Ukraine : Le négociateur ukrainien annonce des progrès après les négociations à Genève

Roustem Oumerov, qui dirige la délégation ukrainienne, a annoncé mercredi des « progrès » dans les discussions tripartites réunissant délégations ukrainienne, russe et américaine à Genève. L’information a été donnée à l’issue de la seconde journée de pourparlers qui visent à trouver une issue au conflit en Ukraine.

Le négociateur a insisté sur la complexité du dossier : il faut, selon lui, l’accord de l’ensemble des acteurs impliqués et du temps pour parvenir à des avancées durables. Malgré des signes positifs, il a précisé qu’aucune information détaillée ne serait communiquée pour le moment.

Interrogé devant un petit groupe de journalistes, M. Oumerov a décrit les échanges comme exigeants et riches en contenu. Ces entretiens, destinés à mettre un terme à quatre années de confrontation, se sont déroulés sur deux jours à Genève.

Les discussions se sont achevées mercredi matin après une séance de moins de deux heures. Tant Moscou que Kyiv ont qualifié ces rencontres de « difficiles », témoignant des obstacles persistants sur la voie d’un accord.

Les étapes à venir

Selon le chef de la délégation ukrainienne, la prochaine phase consistera à obtenir un large consensus pour pouvoir soumettre un texte aux chefs d’État. L’objectif est de bâtir un cadre opérationnel — et non une simple déclaration de principe — susceptible d’être examiné à ce niveau.

Pour Kyiv, a-t-il rappelé, la finalité demeure la même : instaurer une paix juste et durable pour l’Ukraine. Les discussions se poursuivront en vue d’atteindre ce but, en laissant néanmoins la porte ouverte à de nouvelles consultations entre les parties.