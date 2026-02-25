Ukraine : Le négociateur Oumerov rencontrera l’émissaire américain Witkoff jeudi

Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov se rendra ce jeudi à Genève pour une rencontre avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Cette entrevue intervient à la veille d’un nouveau cycle de pourparlers tripartites avec la Russie, annoncé pour le mois de mars.

Selon le président Volodymyr Zelensky, l’objectif principal de cette réunion préparatoire est de fixer les contours d’une rencontre à trois impliquant Kiev, Washington et Moscou, qui serait programmée pour le début du mois de mars. L’espoir affiché est de travailler à une issue diplomatique au conflit entre l’Ukraine et la Russie.

La délégation ukrainienne espère utiliser cet échange bilatéral avec les représentants américains pour clarifier l’agenda, coordonner les positions et poser les jalons d’un dialogue plus large impliquant la partie russe. Les modalités et les points qui seront abordés n’ont pas été détaillés publiquement.

La porte-parole de Roustem Oumerov a confirmé que la rencontre se tiendra précisément à Genève, ville qui accueille régulièrement des discussions diplomatiques internationales et des négociations sensibles.

Enjeux et calendrier

Aux yeux de Kiev, la préparation en amont de ce sommet trilatéral est essentielle pour maximiser les chances d’un échange constructif avec la Russie début mars. Les autorités ukrainiennes ont présenté cette initiative comme une tentative de remettre la diplomatie au centre du règlement du conflit.

Le déplacement d’Oumerov et la présence d’émissaires américains sur place montrent la volonté de l’Ukraine et de ses partenaires de tenter une relance des négociations multilatérales, même si le succès de ces discussions reste conditionné à l’accord des différentes parties sur leurs objectifs et leur format.