Ukraine : le ministre annonce le boycott des Jeux paralympiques 2026 en raison de la participation russe

Le ministère ukrainien chargé des Sports a annoncé, mercredi 18 février 2026, le retrait des délégations nationales des compétitions paralympiques prévues à Milan-Cortina. Selon le communiqué, cette absence vise à marquer une protestation contre une décision jugée inacceptable par Kiev.

Les autorités ukrainiennes reprochent aux organisateurs d’avoir autorisé des athlètes russes et biélorusses à concourir en arborant leurs emblèmes nationaux, une mesure qui, d’après eux, rompt avec le principe de neutralité attendu dans ce contexte. Ce choix a motivé la mise à l’écart volontaire des sportifs ukrainiens de l’événement.

De son côté, le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a déclaré avoir chargé le réseau diplomatique ukrainien d’engager des démarches auprès d’autres capitales pour les inciter à adopter une position similaire. Les ambassadeurs sont priés de plaider en faveur d’un boycott afin d’amplifier la pression politique autour de la question.

La décision prive des athlètes ukrainiens d’une échéance internationale majeure et projette une ombre sur la participation sportive, au moment où de nombreux compétiteurs se préparaient à défendre leurs chances sur la scène paralympique.

Répercussions sportives et diplomatiques

Ce refus de participer transforme un événement sportif en enjeu diplomatique, mettant les organisateurs et les instances concernées face à un dilemme : concilier les règles de participation adoptées avec les réactions politiques des pays affectés. La situation pourrait entraîner des discussions intenses entre délégations et responsables internationaux dans les jours à venir.

Au-delà des conséquences immédiates pour Milan-Cortina, cette initiative ukrainienne risque d’élargir le débat sur la présence d’athlètes de certains États dans les manifestations internationales et sur la façon dont le sport doit répondre aux tensions géopolitiques. De nouveaux développements et prises de position sont attendus dans les prochains jours.