Ukraine : la Chine s’oppose aux sanctions américaines sur le pétrole russe

La Chine a exprimé, jeudi 23 octobre, son opposition aux sanctions américaines visant le secteur pétrolier russe, prises par Washington pour tenter d’amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine. « La Chine s’oppose de manière constante aux sanctions unilatérales qui ne reposent pas sur le droit international et ne sont pas autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies », a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’un point presse régulier. Il a par ailleurs dénoncé de nouvelles mesures de l’Union européenne visant 12 entreprises chinoises accusées d’aider la Russie à contourner les sanctions occidentales.

